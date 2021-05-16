Кузбассовцы попали под суд за списание средств с найденного на улице телефона

Двое мужчин, один из которых ранее судим за кражу, во время прогулки обнаружили мобильное устройство, а после разблокировки гаджета молодые люди нашли данные для входа в мобильный банк владельца. Так им удалось воспользоваться ситуацией и похитить со счета потерпевшего 50 тысяч рублей.

Однако 41-летний новокузнечанин, заметив подозрительное списание денег, обратился за помощью к слугам закона, которые в ходе доследственных мероприятий установили личности предполагаемых преступников и задержали их.

В настоящий момент в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.