Кузбассовцы попали под суд за списание средств с найденного на улице телефона

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Полицейские завели уголовные дела на двух 21-летних жителей южной столицы Кузбасса за то, что они попытались обогатиться с помощью найденного на улице телефона.

Двое мужчин, один из которых ранее судим за кражу, во время прогулки обнаружили мобильное устройство, а после разблокировки гаджета молодые люди нашли данные для входа в мобильный банк владельца. Так им удалось воспользоваться ситуацией и похитить со счета потерпевшего 50 тысяч рублей.


Однако 41-летний новокузнечанин, заметив подозрительное списание денег, обратился за помощью к слугам закона, которые в ходе доследственных мероприятий установили личности предполагаемых преступников и задержали их.


В настоящий момент в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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