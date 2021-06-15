Кузбассовцы пообещали награду за поимку сбежавшего страуса Рябы

Из сообщества социальной сети стало известно, что по Ленинску-Кузнецкому беспризорно блуждает страус, который покинул своих хозяев и отправился на волю в субботу, 12 июня. Из сообщения следует, что пернатый беглец откликается на кличку Ряба.

– Потерялся страус, кличка Ряба. Последний раз видели в районе Озеровки, – заявили авторы объявления.

Жители пообещали вознаграждение за поимку или какую-либо информацию о нахождении домашнего страуса. Горожане, которые имеют данные для помощи в поисках, могут обратиться к заявителям по номеру 7-950-590-75-46.