Кузбассовцы понесут ответственность за опасные игры их детей на рельсах

Инцидент произошел на перегоне станций Прокопьевск-Зеньково. Двое 13-летних подростков накладывали камни на рельсы, а также повредили и разбросали информационные знаки. Очевидцы сообщили о происходящем полицейским.

Правоохранители установили личности юных нарушителей. Подростками и их родителями напомнили, что подобные действия квалифицируются как угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и предусматривают ответственность вплоть до уголовной. В отношении родителей были составлены протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, сообщают в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Материалы переданы на рассмотрение в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.