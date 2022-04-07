Кузбассовцы понесут ответственность за опасные игры их детей на рельсах

0
Фото:  

Родители подростков, развлекавшихся на железной дороге в Кемеровской области, попали в поле зрения правоохранителей.

Инцидент произошел на перегоне станций Прокопьевск-Зеньково. Двое 13-летних подростков накладывали камни на рельсы, а также повредили и разбросали информационные знаки. Очевидцы сообщили о происходящем полицейским.


Правоохранители установили личности юных нарушителей. Подростками и их родителями напомнили, что подобные действия квалифицируются как угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и предусматривают ответственность вплоть до уголовной. В отношении родителей были составлены протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, сообщают в пресс-службе УТ МВД России по СФО.


Материалы переданы на рассмотрение в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35160

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined