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Кузбассовцы понесли наказание за опасное купание дочери

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Правоохранители в Кемеровской области привлекли к ответственности родителей девушки, которая отдыхала в небезопасном месте.

Полицейские заметили, что на территории технологического канала Беловской ГРЭС в одиночестве плавает 16-летняя школьница. При этом канал впадает в Беловское водохранилище, где рельеф дна непредсказуем из-за резкого уклона, а купание опасно из-за водоворотов. Выяснилось, что родители подростка даже не знали, где находится их ребенок и чем он занят.


Правоохранители провели с девушкой профилактическую беседу. В отношении родителей школьницы был составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Кузбассовцам назначили штраф в размере 500 рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Сотрудники полиции напомнили, что по факту каждого несчастного случая с участием несовершеннолетних проводится проверка. В случае установления вины родителей, они могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности.

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