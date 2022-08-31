+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбассовцы получили вместо водопроводной воды "грязь из лужи"

1
Фото:  

Поступающая в дома "грязь из лужи" вызвала негодование у жителей пгт Инской. Люди потребовали от местного правительства нормальной воды.

В социальных сетях беловчанка из пгт Инской пожаловалась на отвратительное качество проточной воды, которая проникает в дома граждан. По словам женщины, новый фильтр для воды оказался наполнен грязью всего за пару дней работы.

– Здравствуйте. Инской, как у кого с качеством воды? , <...> когда у нас будет вода??? А не грязь из лужи. Надоели отписки, – сокрушилась автор поста во "ВКонтакте".

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что жители кемеровского поселка пожаловались на воду с запахом помоев.

Видео: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39630

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined