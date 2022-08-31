В социальных сетях беловчанка из пгт Инской пожаловалась на отвратительное качество проточной воды, которая проникает в дома граждан. По словам женщины, новый фильтр для воды оказался наполнен грязью всего за пару дней работы.

– Здравствуйте. Инской, как у кого с качеством воды? , <...> когда у нас будет вода??? А не грязь из лужи. Надоели отписки, – сокрушилась автор поста во "ВКонтакте".

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что жители кемеровского поселка пожаловались на воду с запахом помоев.