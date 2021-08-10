Кузбассовцы получили сотни тысяч рублей штрафа за убийство лосей

Инцидент произошел в Ижморском районе, где охотники застрелили самку и двух самцов лося и попали под статьи о незаконных охоте и хранении оружия.

– Граждане причинили своими действиями материальный ущерб Департаменту по охране объектов животного мира Кемеровской области на общую сумму 400 тыс. руб. Кроме того, мужчины незаконно приобрели и хранили оружие, – рассказали в областном УФССП.

В результате суд признал двух браконьеров виновными и назначил каждому из них штраф по 200 тыс. рублей. Вместе с тем один из злоумышленников дополнительно получил ограничение свободы на год и два месяца, а второй – на 11 месяцев.

Судебные приставы запретили должникам выезжать из страны, а также начали списания с зарплат и счетов в банке. После требуемая сумма, увеличенная за счет исполнительского сбора в 14 тыс. рублей, была полностью взыскана.