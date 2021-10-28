Кузбассовцы получат задержанные соцвыплаты до конца октября

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Власти назвали сроки погашения задолженности по социальным выплатам в Кемеровской области.

Кузбассовцы стали жаловаться на задержку социальных выплат, в частности речь идет о единовременной выплате на детей.


По сведениям Министерства социальной защиты населения Кузбасса, данные выплаты, а именно на ребенка в возрасте от трех до семи лет, за октябрь были частично перечислены (287,9 млн рублей).


Губернатор региона Сергей Цивилев пояснил в прямом эфире на радио "Маяк-Кузбасс", что сроки оплаты сдвинулись в связи с задержкой поступления средств из федерального бюджета. При этом отмечается, что полностью выплаты будут произведены до 29 октября.

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