Кузбассовцы показали видео серьезного пожара в частном секторе

Очевидцы на просторах Сети разместили видеосъемку, на которую попал крупный пожар на улице Народная в Ленинске-Кузнецком.

В ведомстве уточнили, что накануне вечером в воскресенье, 10 октября, в частном секторе по указанному адресу загорелся жилой дом. К тушению огня были привлечены 14 спасателей и 4 единицы техники.

– Информация о пожаре поступила в 22:38 по местному времени. На момент прибытия пожарных крыша дома и веранда горели открытым пламенем, – сообщили интернет-изданию в ведомстве.

Оказалось, что огонь полностью уничтожил обрешетку крыши дома и веранду. Также обгорели стены с наружной стороны строения. Общая площадь пожара достигла 68 квадратных метров. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.