Кузбассовцы показали последствия прошедшего накануне урагана

1
Фото:  

Жители Кузбасса стали свидетелями разбушевавшейся непогоды на этих выходных. В соцсети они поделились снимками, на которых видны последствия прошедшего ураганного ветра и ливня.

Вечером в воскресенье в Кузбасс пришел ураган: ливни и грозы с сильным ветром прошлись по территориям шахтерского региона. В сообществе "ВКонтакте" появились кадры с последствиями от непогоды.


Автор фотографий указал, что сделал снимки в деревне Кемеровской области Ляпки. Можно заметить, что сильный ветр частично уничтожили кровлю крыши жилого строения, не устоял перед порывами и забор, который в результате оказался на земле. Также оказались повреждены спутниковые антенны на домах.

Последствиями от разгула стихии поделились и поселенцы деревни Строчервово. Местные жители стали свидетелями как ветер сорвал крышу у здания. Однако о жертвах информации не поступало.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27162

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined