Кузбассовцы показали последствия прошедшего накануне урагана

Вечером в воскресенье в Кузбасс пришел ураган: ливни и грозы с сильным ветром прошлись по территориям шахтерского региона. В сообществе "ВКонтакте" появились кадры с последствиями от непогоды.

Автор фотографий указал, что сделал снимки в деревне Кемеровской области Ляпки. Можно заметить, что сильный ветр частично уничтожили кровлю крыши жилого строения, не устоял перед порывами и забор, который в результате оказался на земле. Также оказались повреждены спутниковые антенны на домах.