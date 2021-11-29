Церемония прощания с двумя горноспасателями, которые погибли при спасении людей на шахте "Листвяжная", состоялась накануне на кладбище у Калтана.

Отмечается, что в Храме Покрова Божией Матери, где проходил отпевание тел погибших, собралось более сотни человек. Из-за большого столпотворения многие стояли во дворе возле здания.

– Это огромная потеря для МЧС России. Потерю эту возместить нельзя, но надо помнить о них. Помнить о наших героях, – передает слова Дмитрия Медведева РИА "Новости".

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские власти планируют продолжить добычу угля на беловской шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь") после устранения последствий смертельной аварии.