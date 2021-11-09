Кузбассовцы погасили долги по алиментам на 671 млн рублей

Сообщается, что за период с января по октябрь текущего года, правоохранители Кузбасса взыскали с должников по алиментам 671 млн. 345 тыс. рублей. Также сотрудники ведомства составили 3 793 акта описи и ареста в отношении имущества должников, из которых 379 актов составлены в отношении транспортных средств на общую сумму более 77 млн. рублей.

Кроме того, 17 985 задолжавших алименты кузбассовцев были ограничены в праве выезда за пределы страны, сообщают в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Отмечается, что правоохранители привлекли 1 617 должников к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Работа по розыску должников-алиментщиков продолжается.