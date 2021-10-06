Кузбассовцы подрались в эфире Первого канала

На Первом канале, в выпуске программы "Мужское / Женское", произошла потасовка между главными героями, приехавшими из Кемеровской области. В передаче была освещена история жителей Осинников ‒ Ольги, ее бывшего мужа Владимира и Юрия, который стал новым спутником женщины.

Владимир настаивал на том, что Юрий может быть опасен для его четверых детей, Ольга же заявляла, что бывший муж наговаривает на их семью из-за ревности. Когда в студии появился Юрий, Ольге пришлось в одиночку разнимать мужчин, бросившихся в драку.

Сообщается, что женщина прожила в браке с Владимиром 17 лет. После этого она познакомилась с Юрием. Прийти к соглашению в студии кузбассовцам так и не удалось.