Кузбассовцы поделились в Сети снимками охваченного огнем авто

Сегодня, 19 июля, кузбассовцы поделились в социальных сетях снимком, якобы сделанным близ села
Евтино в Беловском районе. На фото попал белый автомобиль, весь салон которого оказался охвачен пламенем.
‒ Ранним утром 19 июля, ‒ отметил автор снимка.
В региональном ГУ МЧС России журналисту AVOKADO сообщили, что сигнала о подобном пожаре, на момент выхода данной новости, не поступало.
Возможно, кузбассовцы ликвидировали возгорание своими силами.
Фото: ВКонтакте / Регион-42 Кемерово
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