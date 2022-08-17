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Кузбассовцы поделились размером трат на сбор детей в школу

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Жители Кемеровской области рассказали, сколько планируют потратить на подготовку ребенка к новому учебному году.

Среди работающих кузбассовцев в возрасте от 30 до 55 лет был проведен опрос о сборе детей в школу. Почти половина респондентов, 48%, признались, что берут в августе отпуск специально для того, чтобы подготовиться к новому учебному году. При этом 52% опрошенных отложили на подобные траты не менее 15 тысяч рублей.


Большинство родителей, 54%, запланировали потратить на школьную форму больше пяти тысяч рублей. Уложиться в меньшую сумму пожелали 27% респондентов. Оставшиеся кузбассовцы в этом году форму для детей решили не приобретать. Что касается одежды для занятий физической культурой, то от тысячи до двух тысяч рублей планируют потратить 25% родителей, от двух до пяти тысяч рублей – 46%, свыше 5 тысяч рублей – 15%, остальные покупать не собираются, следует из данных сервиса Зарплата.ру.


Затраты на обувь для юных жителей региона планируются следующие: у 23% опрошенных – одна-две тысячи рублей, у 46% – от двух до пяти тысяч рублей, свыше пяти тысяч рублей – у 23%. Остальные решили не покупать обувь в этом учебном году. Примерно те же суммы кузбассовцы готовы потратить на приобретение ранца, а также школьных и письменных принадлежностей.

А вот на покупку необходимой техники, такой как смартфоны или планшеты, родители планируют потратить куда более серьезные суммы. Так, 15% опрошенных отложили на эти траты от пяти до десяти тысяч рублей, 13% – от десяти до 20 тысяч рублей, 7% – от 20 до 30 тысяч рублей, 3% – от 30 до 40 тысяч рублей, 6% – более 40 тысяч рублей. Оставшиеся кузбассовцы не планируют покупку техники для детей в этом учебном году.

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