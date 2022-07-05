Кузбассовцы поделились планами на отпуск в 2022 году

Проведенный среди ищущих работу кузбассовцев опрос показал, что 55% жителей региона планируют провести отпуск в путешествии по России. При этом самыми популярными направлениями стали Краснодарский и Алтайский край (по 25% опрошенных). Кроме того, кузбассовцы выбрали в качестве мест для отдыха Республику Алтай, Красноярский край, Республику Крым и Санкт-Петербург. Еще 18% респондентов предпочли отдых за границей. Здесь самыми популярными направлениями стали Турция и Таиланд.

Кроме того, 27% кузбассовцев проведут отпуск на даче. Четверть займутся бытовыми делами и ремонтом, 21% – проведут время дома на диване, за компьютером или с книгой, а 20% – отправятся в поход. Примечательно, что 15% опрошенных задумались о подработке во время отпуска, следует из исследования сервиса hh.ru.

Самым популярным месяцем для отдыха у кузбассовцев стал июль. В его пользу сделали выбор 65% респондентов.