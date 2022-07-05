Кузбассовцы поделились планами на отпуск в 2022 году

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Жители Кемеровской области рассказали, куда планируют поехать на отдых в этом году.

Проведенный среди ищущих работу кузбассовцев опрос показал, что 55% жителей региона планируют провести отпуск в путешествии по России. При этом самыми популярными направлениями стали Краснодарский и Алтайский край (по 25% опрошенных). Кроме того, кузбассовцы выбрали в качестве мест для отдыха Республику Алтай, Красноярский край, Республику Крым и Санкт-Петербург. Еще 18% респондентов предпочли отдых за границей. Здесь самыми популярными направлениями стали Турция и Таиланд.


Кроме того, 27% кузбассовцев проведут отпуск на даче. Четверть займутся бытовыми делами и ремонтом, 21% – проведут время дома на диване, за компьютером или с книгой, а 20% – отправятся в поход. Примечательно, что 15% опрошенных задумались о подработке во время отпуска, следует из исследования сервиса hh.ru.


Самым популярным месяцем для отдыха у кузбассовцев стал июль. В его пользу сделали выбор 65% респондентов.

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