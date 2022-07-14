Кузбассовцы поделились кадрами с места серьезного пожара

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Очевидцы в Кемеровской области сняли на камеру ночной пожар, в котором пострадали два взрослых и ребенок.

В пятиэтажке на проспекте Ленина в Ленинске-Кузнецком возникло возгорание. Инцидент случился минувшей ночью. Огонь повредил квартиру на втором этаже. Трое человек, в том числе ребенок, были доставлены в медучреждение.


Позднее в социальных сетях появились фото и видео, снятые свидетелями происшествия. Судя по видеозаписи, языки пламени достаточно активно вырывались из окна квартиры.

На снимках, сделанных в горевшей квартире, видно, что стены, пол и мебель серьезно пострадали из-за огня. Очевидцы в Сети поблагодарили пожарных и отметили, что те помогали выйти жильцам, которые не могли сделать этого самостоятельно.

‒ Быстро устранили пожар, вывели людей. На руках вытаскивали пьяных забулдыг (которые настолько упились, что самостоятельно не могли идти), ‒ рассказали ленинск-кузнечане.

Напомним, из-за пожара здание покинули почти 60 горожан. Медики рассказали о состоянии пострадавших корреспонденту AVOKADO.

Фото, видео: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

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