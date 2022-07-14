Кузбассовцы поделились кадрами с места серьезного пожара

В пятиэтажке на проспекте Ленина в Ленинске-Кузнецком возникло возгорание. Инцидент случился минувшей ночью. Огонь повредил квартиру на втором этаже. Трое человек, в том числе ребенок, были доставлены в медучреждение.

Позднее в социальных сетях появились фото и видео, снятые свидетелями происшествия. Судя по видеозаписи, языки пламени достаточно активно вырывались из окна квартиры.