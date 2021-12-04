Кузбассовцы подали в суд на губернатора из-за введения системы QR-кодов

По информации на сайте суда, заявление в адрес главы Кемеровской области поступило 24 ноября. Истцами в этом деле стали сразу несколько десятков человек, которые оказались недовольны отдельной мерой по борьбе с распространением коронавируса в регионе, а именно введением QR-кодов. Первое заседание по данному делу пройдет 13 декабря.

Отдельно о предстоящем рассмотрении иска высказались кузбассовцы в социальных сетях. Они заявили, что несогласны с решением властей, а поданное в суд заявление поддержали 560 человек.

Напомним, ранее стало известно, что суд в Кемерове также рассмотрит дело о принудительной вакцинации от COVID-19.