Кузбассовцы подали в суд на губернатора из-за введения системы QR-кодов

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Жители Кемеровской области обратились в суд с исковым заявлением к губернатору Сергею Цивилеву. Они намерены оспорить введение системы QR-кодов о вакцинации.

По информации на сайте суда, заявление в адрес главы Кемеровской области поступило 24 ноября. Истцами в этом деле стали сразу несколько десятков человек, которые оказались недовольны отдельной мерой по борьбе с распространением коронавируса в регионе, а именно введением QR-кодов. Первое заседание по данному делу пройдет 13 декабря.


Отдельно о предстоящем рассмотрении иска высказались кузбассовцы в социальных сетях. Они заявили, что несогласны с решением властей, а поданное в суд заявление поддержали 560 человек.


Напомним, ранее стало известно, что суд в Кемерове также рассмотрит дело о принудительной вакцинации от COVID-19.

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