Кузбассовцы под угрозой топора требовали от вахтерши пропустить их в общежитие

Ранним утром двое неизвестных попытались пройти внутрь одного из общежитий поселка для того, чтобы выяснить отношения с жильцом дома, однако были остановлены вахтершей - 66-летняя женщина отказалась впускать их в здание и заперла дверь. Злоумышленников такое положение дел не устроило, и они настойчиво потребовали от пожилой горожанки пропустить их, пригрозив ей расправой при помощи топора. Вахтерша же, в свою очередь, вызвала силовиков, сообщили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

На место прибыли росгвардейцы и задержали злоумышленников с признаками алкогольного опьянения. Оба – местные жители в возрасте 24 лет. В ведомстве также отметили, что ранее они привлекались к административной ответственности.

Бойцы Росгвардии передали задержанных в полицию.