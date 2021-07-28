Кузбассовцы под угрозой топора требовали от вахтерши пропустить их в общежитие

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Двое агрессоров начали угрожать пожилой женщине, трудящейся на должности вахтера в одном из жилых домов поселка Большая Талда, холодным оружием из-за ее отказа впускать их в здание.

Ранним утром двое неизвестных попытались пройти внутрь одного из общежитий поселка для того, чтобы выяснить отношения с жильцом дома, однако были остановлены вахтершей - 66-летняя женщина отказалась впускать их в здание и заперла дверь. Злоумышленников такое положение дел не устроило, и они настойчиво потребовали от пожилой горожанки пропустить их, пригрозив ей расправой при помощи топора. Вахтерша же, в свою очередь, вызвала силовиков, сообщили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.


На место прибыли росгвардейцы и задержали злоумышленников с признаками алкогольного опьянения. Оба – местные жители в возрасте 24 лет. В ведомстве также отметили, что ранее они привлекались к административной ответственности.


Бойцы Росгвардии передали задержанных в полицию.

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