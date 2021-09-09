Кузбассовцы победили волейболистов из Красноярска на предварительном этапе Кубка России

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Победная для игроков из Кузбасса встреча прошла накануне на территории спортивного комплекса в Сургуте.

Игра между двумя клубами-соперниками состоялась накануне, а точнее вчера в среду, 9 сентября, в Сургуте. По итогу встречи волейболисты “Кузбасса” обыграли красноярского “Енисея”со счетом 3:1.


При этом спортсмены провели начало на равных, а во второй партии соперник даже приобрел преимущество в очках, но землякам удалось выхватить победу.


Впереди у игроков из шахтерского края встреча с “Локомотивом” из Новосибирска. Матч пройдет там же, в Сургуте и состоится в предстоящую субботу, 11 сентября, в 18:00 по кузбасскому времени

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