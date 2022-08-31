Кузбассовцы оценили степень своего счастья по пятибалльной шкале

Среди кузбассовцев был проведен опрос, который показал, насколько счастливыми себя ощущают жители региона. Счастливыми на "пять баллов" себя назвали лишь 22% опрошенных. Еще 28% оценили свое состояние на "четверку", 24% — на "тройку", а 10% — на два балла из пяти. Еще 8% респондентов назвали себя совершенно несчастными. В среднем, кузбассовцы оказались счастливы на 3,51 балла по пятибалльной шкале.

При этом женщины оказались в среднем счастливее мужчин (3,6 против 3,4 балла соответственно), состоящие в браке — незамужних и холостых (3,61 против 3,23 балла), имеющие детей — бездетных (3,64 балла против 3,11 балла соответственно), следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Примечательно, что кузбассовцы оказались счастливее, чем жители Москвы и Санкт-Петербурга. Москвичи оценили свое счастье в 3,27 балла, а петербуржцы — в 3,21 балла.