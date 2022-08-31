+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбассовцы оценили степень своего счастья по пятибалльной шкале

0
Фото:  

Специалисты выяснили, насколько счастливы жители Кемеровской области.

Среди кузбассовцев был проведен опрос, который показал, насколько счастливыми себя ощущают жители региона. Счастливыми на "пять баллов" себя назвали лишь 22% опрошенных. Еще 28% оценили свое состояние на "четверку", 24% — на "тройку", а 10% — на два балла из пяти. Еще 8% респондентов назвали себя совершенно несчастными. В среднем, кузбассовцы оказались счастливы на 3,51 балла по пятибалльной шкале.


При этом женщины оказались в среднем счастливее мужчин (3,6 против 3,4 балла соответственно), состоящие в браке — незамужних и холостых (3,61 против 3,23 балла), имеющие детей — бездетных (3,64 балла против 3,11 балла соответственно), следует из данных опроса сервиса SuperJob.


Примечательно, что кузбассовцы оказались счастливее, чем жители Москвы и Санкт-Петербурга. Москвичи оценили свое счастье в 3,27 балла, а петербуржцы — в 3,21 балла.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39605

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined