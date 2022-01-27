Кузбассовец, 31-летний житель города Тяжин, приобрел в Красноярском крае синтетический наркотик "шоколад". Часть запрещенного вещества он употребил сам, а остальное решил продать, к чему привлек и свою 25-летнюю сожительницу. Наркотик мужчина прикреплял к монетам разного номинала и делал тайники. Женщина была задержана с поличным во время передачи покупателю разовой дозы вещества. Кроме того, правоохранители обнаружили в подъезде дома злоумышленников тайник, откуда изъяли наркотик массой более восьми грамм. На время следствия сожителей заключили под стражу.

Суд признал тяжинцев виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы. Женщина отправилась на десять лет в колонию строгого режима, а мужчина ‒ на 12 лет и десять месяцев в колонию строго режима, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Приговор вступил в законную силу.