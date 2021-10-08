Кузбассовцы отказались от ванн из-за ржавой воды

Фотография ржавой струи из крана появилась в сообществе во "ВКонтакте". Автор кадра заверил, что некачественная вода поступает в дома жителей города Белово, из-за чего на протяжении долгого времени они не могут помыться.

– Когда уже закончится этот ужас, когда мы сможем нормально принимать ванну или нужно уже смирится как с качеством питьевой воды? – поинтересовался подписчик паблика.

При этом в подписи местный житель прикрепил ссылки на социальные сети губернатора и местного главы.

В комментариях другие горожане отметили, что накануне вечером вода в жилье поступала такого же цвет из-за чего, предположили они, "накрылся медным тазом" приобретенный очистительный фильтр.