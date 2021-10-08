Кузбассовцы отказались от ванн из-за ржавой воды

0
Фото:  

Жители кузбасского города в соцсетях пожаловались на невозможность принятия ванн из-за плохого качества проточной воды.

Фотография ржавой струи из крана появилась в сообществе во "ВКонтакте". Автор кадра заверил, что некачественная вода поступает в дома жителей города Белово, из-за чего на протяжении долгого времени они не могут помыться.

Когда уже закончится этот ужас, когда мы сможем нормально принимать ванну или нужно уже смирится как с качеством питьевой воды? поинтересовался подписчик паблика.

При этом в подписи местный житель прикрепил ссылки на социальные сети губернатора и местного главы.


В комментариях другие горожане отметили, что накануне вечером вода в жилье поступала такого же цвет из-за чего, предположили они, "накрылся медным тазом" приобретенный очистительный фильтр.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29875

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined