Кузбассовцы отдали интернет-мошенникам более 400 миллионов рублей

По данным правоохранителей, на 7 октября 2021 года жертвами интернет-мошенников стали 4 192 кузбассовца. Потерпевшие потеряли 487 миллионов 118 тысяч рублей. Сообщается, что преступники использовали для обмана страницы социальных сетей и платформы для купли-продажи товаров.

В пресс-службе прокуратуры Кузбасса сообщают, что злоумышленники представлялись:

сотрудниками банков;

полицейскими, сотрудниками ФСБ;

покупателями (продавцами) товаров (услуг);

родственниками;

знакомыми.

Отмечается, что за последнюю неделю самая большая сумма, доставшаяся мошенникам, составила 400 тысяч рублей, а за предыдущую ‒ 2,5 миллиона рублей.