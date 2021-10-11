Кузбассовцы отдали интернет-мошенникам более 400 миллионов рублей

По данным правоохранителей, на 7 октября 2021 года жертвами интернет-мошенников стали 4 192 кузбассовца. Потерпевшие потеряли 487 миллионов 118 тысяч рублей. Сообщается, что преступники использовали для обмана страницы социальных сетей и платформы для купли-продажи товаров.
В пресс-службе прокуратуры Кузбасса сообщают, что злоумышленники представлялись:
- сотрудниками банков;
- полицейскими, сотрудниками ФСБ;
- покупателями (продавцами) товаров (услуг);
- родственниками;
- знакомыми.
Отмечается, что за последнюю неделю самая большая сумма, доставшаяся мошенникам, составила 400 тысяч рублей, а за предыдущую ‒ 2,5 миллиона рублей.
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