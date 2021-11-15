Кузбассовцы оставили 70 тысяч рублей на сидение троллейбуса

Оказалось ,что жители Ленинска-Кузнецкого лишились кошелька со своими сбережениями после поездки в троллейбусе. Сумма потерянных денежных средств составила 70 тысяч рублей.
– Автоинспекторы установили бортовой номер транспортного средства, на котором передвигались супруги, отправились по его маршруту и на одной из остановок общественного транспорта остановили троллейбус, – прокомментировали в ГУ МВД Кузбасса.
В результате пропажу удалось отыскать на одном из пассажирских сидений транспорта, где граждане его оставили из-за своей невнимательности. Вещь с деньгами передана законным владельцам.
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