Кузбассовцы оставили 70 тысяч рублей на сидение троллейбуса

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Супружеская пара обратилась за помощью к стражам закона в Ленинске-Кузнецком после того, как влюбленные обнаружили, что потеряли кошелек, в котором находилась крупная сумма денежных средств.

Оказалось ,что жители Ленинска-Кузнецкого лишились кошелька со своими сбережениями после поездки в троллейбусе. Сумма потерянных денежных средств составила 70 тысяч рублей.

Автоинспекторы установили бортовой номер транспортного средства, на котором передвигались супруги, отправились по его маршруту и на одной из остановок общественного транспорта остановили троллейбус, прокомментировали в ГУ МВД Кузбасса.

В результате пропажу удалось отыскать на одном из пассажирских сидений транспорта, где граждане его оставили из-за своей невнимательности. Вещь с деньгами передана законным владельцам.

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