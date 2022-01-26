Кузбассовцы остались недовольны введением дистанционного обучения

В социальных сетях губернатора Кузбасса Сергея Цивилева появились комментарии от жителей региона, которые возмутились введением в школах дистанционной учебы. Кузбассовцы отметили, что из-за болеющих учеников здоровым детям также приходится проходить программу по предметам из дома и заявили, что сами должны выбирать формат обучения.

– Понятия "дистанционное обучение" в российском законодательстве нет. И родители выбирают форму обучения, не образовательные организации, – написали жители региона.

Также пользователи предположили, что появление в области штамма "омикрон" может привести к закрытию на карантин всех образовательных учреждений. Представители министерства образования Кузбасса ответили на обращение, заявив, что переход на дистанционное обучение является крайней мерой, которая может быть введена только после консультаций со специалистами.

– В настоящее время по каждому выявленному случаю заболевания действуют индивидуальные предписания Роспотребнадзора относительно конкретных обучающихся и классов, – написали представители министерства в комментариях к посту Сергея Цивилева в Instagram.

Напомним, что на момент публикации данной новости несколько сотен классов в Кузбассе переведены на дистанционное обучение из-за эпидситуации. Власти региона обозначили процент детей среди заболевших коронавирусом.