Кузбассовцы организовали убийство 20-летней девушки ради квартиры

По версии следствия, в июне 2020 года c заявлением о пропаже подруги к правоохранителям Белово обратилась местная жительница. Выяснилось, что к исчезновению 20-летней девушки причастен ее бывший сожитель. Когда правоохранители задержали 26-летнего мужчину, он признался, что убил экс-возлюбленную. Также злоумышленник сообщил, что закопал ее тело в лесу. В ходе дальнейшего расследования оказалось, что преступление было совершено с участием 23-летнего местного жителя. Именно он предложил беловчанину обманом переоформить квартиру бывшей сожительницы, за что предложил 40 тысяч рублей. Мужчина согласился и уговорил девушку на сделку, пообещав за это 200 тысяч рублей и возможность трудоустройства. Беловчанка испытывала финансовые трудности, поэтому согласилась на предложение, но при условии, что позже вновь переоформит жилплощадь на себя. После оформления необходимых документов злоумышленники решили, что девушку следует устранить. Они вывезли ее в лес под надуманным предлогом. Там экс-сожитель нанес беловчанке множество ножевых ранений, после чего сжег тело жертвы и закопал. После содеянного мужчина вернулся в квартиру потерпевшей и похитил оттуда телефон и ноутбук.

В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс судебных экспертиз, в их числе геномная, результаты которой подтвердили показания 26-летнего обвиняемого, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Уголовное дело, возбужденное в отношении кузбассовцев, направлено в суд. Мужчинам предъявлены обвинения с учетом их роли в совершении преступлений.