Кузбассовцы оказались в смертельной опасности при пожаре в многоквартирном доме

Сегодня в среду, 3 августа, около 9:42 в городе Киселевск произошло огненное ЧП: на улице 50 лет Города загорелась одна из квартир в многоквартирном доме. На тушение пламени выехали девять человек на трех автоцистернах.

К их прибытию из окна на первом этаже валил дым, а в подъезде было сильное задымление. Специалисты вывели двух человек со второго этажа, а еще двое оказались в самой гуще огня.

– Двое человек просили помощи, находясь на балконе квартиры на втором этаже. Огнеборцы развернули автолестницу и помогли спуститься женщине с ребенком. Медицинская помощь спасенным не требовалась, – прокомментировали AVOKADO ГУ МЧС по Кузбассу.

В 9:55 пожар был потушен. Общая площадь составила всего три "квадрата". Причины инцидента устанавливаются.