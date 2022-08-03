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Кузбассовцы оказались в смертельной опасности при пожаре в многоквартирном доме

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Сегодня днем в кузбасском городе возник пожар в доме. В огненном плену оказались сразу несколько человек.

Сегодня в среду, 3 августа, около 9:42 в городе Киселевск произошло огненное ЧП: на улице 50 лет Города загорелась одна из квартир в многоквартирном доме. На тушение пламени выехали девять человек на трех автоцистернах.


К их прибытию из окна на первом этаже валил дым, а в подъезде было сильное задымление. Специалисты вывели двух человек со второго этажа, а еще двое оказались в самой гуще огня.

– Двое человек просили помощи, находясь на балконе квартиры на втором этаже. Огнеборцы развернули автолестницу и помогли спуститься женщине с ребенком. Медицинская помощь спасенным не требовалась, – прокомментировали AVOKADO ГУ МЧС по Кузбассу.

В 9:55 пожар был потушен. Общая площадь составила всего три "квадрата". Причины инцидента устанавливаются.

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