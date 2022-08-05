Кузбассовцы обвинили забитую ливневку в затоплении гаражей

0
Фото:  

Жители Кемеровской области пожаловались на воду, залившую гаражи из-за неочищенного стока.

Сообщение о проблеме появилось на платформе "Кузбасс-Онлайн". Жители Белова рассказали, что у гаражей на улице Московской скопилась дождевая вода. По словам горожан, такая ситуация возникла из-за того, что мусор забил ливневку. Беловчане призвали специалистов провести очистку каналов и откачать воду, залившую погреба.

‒ Водные каналы (ливневка) забиты мусором, в результате всю территорию от пятого училища до Железнодорожной, 21 затопило водой. Уровень воды поднялся на 80 см, ‒ посетовали кузбассовцы.

В ответ администраторы портала сообщили, что приняли информацию в работу. Специалисты дадут ответ в течение 14 рабочих дней.

Фото: Кузбасс-Онлайн

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38923

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined