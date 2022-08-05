Кузбассовцы обвинили забитую ливневку в затоплении гаражей

Сообщение о проблеме появилось на платформе "Кузбасс-Онлайн". Жители Белова рассказали, что у гаражей на улице Московской скопилась дождевая вода. По словам горожан, такая ситуация возникла из-за того, что мусор забил ливневку. Беловчане призвали специалистов провести очистку каналов и откачать воду, залившую погреба.

‒ Водные каналы (ливневка) забиты мусором, в результате всю территорию от пятого училища до Железнодорожной, 21 затопило водой. Уровень воды поднялся на 80 см, ‒ посетовали кузбассовцы.

В ответ администраторы портала сообщили, что приняли информацию в работу. Специалисты дадут ответ в течение 14 рабочих дней.