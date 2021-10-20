Кузбассовцы обвинили работы на дамбе в затоплении своих участков

В социальных сетях появились фотографии покрытых водой участков жителей поселка Чебал-Су в Междуреченске. По словам кузбассовцев, огороды на улице Леонова оказались затоплены, так как работы по реконструкции дамбы не ведутся должным образом.

– В середине сентября были выполнены проемы в дамбе между рекой и поселком, с того времени никаких работ не производится. Был нарушен отвод воды от приусадебных участков, в результате под водой находятся огороды, – заявили междуреченцы.

Редакция AVOKADO обратилась за комментарием в администрацию Междуреченска, где сообщили, что на объекте занято 50 рабочих. Реконструкция будет проводиться и после наступления холодов.

– Строители увеличат ширину гребня (до 6,5 м), укрепят верхний откос, обустроят водопропускные сооружения и установят контрольно-измерительную аппаратуру, – рассказали в пресс-службе администрации.

Работы на дамбе планируют завершить летом 2022 года.