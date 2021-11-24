Кузбассовцы обвинили мэрию в краже ели из частного дома

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Киселевчане рассказали в социальных сетях, что земляк лишился хвойного дерева, которое росло на его участке, из-за прихоти "делегации с администрации".

Жители Киселевска рассказали в Сети, что группа людей прибыла на жилой участок по адресу улица 3-е сентября, чтобы спилить пышное дерево пока хозяин земли отсутствовал. Очевидцы предположили, что к делу с похищением ели причастны сотрудники администрации. Поскольку незнакомцы заявили, что забирают хвойную красавицу по поручению местных властей.


Свидетелями инцидента оказались владельцы гаражных кооперативов, расположенных неподалеку от территории.

– Вчера утром приехала делегация со своей техникой, свидетели, которые находились в своих гаражах, начали выяснять, на каких основаниях имеют право срубать ель на чужой собственности. <...> Вся эта делегация хором "Мы с администрации", нам администрация поручила срубить эту ель, – сообщила горожанка в сообществе во "ВКонтакте".

В качестве подтверждения своих слов автор приложила несколько кадров, сделанных во время рубки дерева. Также женщина отметила, что горожане вызвали на место полицию и осведомили о произошедшем хозяина. Однако когда владелец земли прибыл к месту, то не застал "похитителей" ели и стражей закона. В результате для выяснения обстоятельств он сам обратился за помощью к силовикам.

– Ему предоставили документ, что управление по благоустройству просит "Зеленхоз" спилить эту ель, рядом со снесенным домом, – следует из текста поста.

Со слов киселевчан, информация передана в прокуратуру.

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