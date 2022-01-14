Кузбассовцы обозлились на удовлетворившуюся у школы курильщицу

Сообщение о злостной курильщице, которая удовлетворялась возле стен общеобразовательного учреждения в городе Ленинск-Кузнецк появилось в Сети.

По словам пользователя Instagram, незнакомка раскуривала табак на территории школы в присутствии учеников. При этом когда дама кончила, то просто выбросила бычок и спокойно зашла в здание.

Автор письма выразил предположение, что страсть к сигаретам проявила одна из работниц учебного заведения, но информации, которая могла бы подтвердить или опровергнуть эти данные, на данный момент нет.