Кузбассовцы обозлились на удовлетворившуюся у школы курильщицу

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Жительница кузбасского города решила возле школы взять в рот сигарету, но своим действием возмутила прохожих.

Сообщение о злостной курильщице, которая удовлетворялась возле стен общеобразовательного учреждения в городе Ленинск-Кузнецк появилось в Сети.


По словам пользователя Instagram, незнакомка раскуривала табак на территории школы в присутствии учеников. При этом когда дама кончила, то просто выбросила бычок и спокойно зашла в здание.


Автор письма выразил предположение, что страсть к сигаретам проявила одна из работниц учебного заведения, но информации, которая могла бы подтвердить или опровергнуть эти данные, на данный момент нет.

Да!
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