Кузбассовцы оборудовали нарколабораторию в съемном коттедже

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В Кемеровской области силовики схватили организаторов и "работников" нарколаборатории по производству синтетического наркотика.

Стражам закона поступила информация, что в одном из коттеджей в деревне Камышная производятся запрещенные вещества. После сигнала на указанный адрес выдвинулись силовики.


На месте удалось установить, что в арендованном здании находилось оборудование для изготовления наркотиков. Готовое вещество злоумышленники хранили в снегу на территории дома. Общий вес найденного мефедрона составил 1,2 килограмма.


Также были схвачены двое мужчин, которые подозреваются в организации нарколаборатории. Предварительно установлено, что они сбывали свой товар в Сети, прокомментировала представитель МВД РФ Ирина Волк.


Предполагаемые изготовители заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

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