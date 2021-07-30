Кузбассовцы обнаружили змей на деткой площадке

Информация о змеях, которые выбрали местом своего обитания кусты возле детской площадки во дворе дома по Кольчугинскому проспекту, 5 появилась в сообществе Сети. Автор сообщения указал, что пресмыкающиеся скрываются от людей и под крыльцом жилого здания, по которому регулярно проходят люди.

– Во дворе пр. Кольчугинский, 5 живут змеи (под крыльцом пятого подъезда и на детской площадке в кустах), – пишет автор публикации.

Также пользователь прикрепил фотографии с рептилией, проникшей в подъезд и окутавшей своим телом мусоропровод в строении.

Стоит отметить, что под публикацией многие жители посоветовали обратиться в спецслужбы для решения проблемы.