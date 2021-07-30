Кузбассовцы обнаружили змей на деткой площадке

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Фото:  

Житель кузбасского города поделился в соцсетях фотографией с экзотическим животным, ползающим в подъезде. По его словам, пресмыкающиеся скрываются в кустах на детской площадке.

Информация о змеях, которые выбрали местом своего обитания кусты возле детской площадки во дворе дома по Кольчугинскому проспекту, 5 появилась в сообществе Сети. Автор сообщения указал, что пресмыкающиеся скрываются от людей и под крыльцом жилого здания, по которому регулярно проходят люди.

– Во дворе пр. Кольчугинский, 5 живут змеи (под крыльцом пятого подъезда и на детской площадке в кустах), – пишет автор публикации.

Также пользователь прикрепил фотографии с рептилией, проникшей в подъезд и окутавшей своим телом мусоропровод в строении.


Стоит отметить, что под публикацией многие жители посоветовали обратиться в спецслужбы для решения проблемы.

Фото:  
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