Кузбассовцы обнаружили жуков и дырявые пеленки в детской больнице

В местном сообществе социальной сети появилась публикация с фотографиями, которые автор якобы сделала в стенах Беловской городской детской больницы, куда приходила с ребенком.

Она отметила, что в отделении ползают жуки, а постельные пеленки, которые выдают пациентам в стационаре, грязные или имеют дыры.

– Со стопки берешь пеленки, а с них расползаются жуки разных видов. Как сказала работница больницы, "от сырости", – заявлено в публикации.

На сообщение отреагировали представители регионального Минздрава. В ведомстве указали, что с 1 сентября по данному факту специалисты проведут выездную проверку, результаты которой станут известны до 9 сентября.