Кузбассовцы обнаружили жуков и дырявые пеленки в детской больнице

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Грубое нарушение санитарных норм в Беловской городской детской больнице возмутило женщину, которая поделилась снимками с условиям в стационаре в Сети.

В местном сообществе социальной сети появилась публикация с фотографиями, которые автор якобы сделала в стенах Беловской городской детской больницы, куда приходила с ребенком.


Она отметила, что в отделении ползают жуки, а постельные пеленки, которые выдают пациентам в стационаре, грязные или имеют дыры.

– Со стопки берешь пеленки, а с них расползаются жуки разных видов. Как сказала работница больницы, "от сырости", – заявлено в публикации.

На сообщение отреагировали представители регионального Минздрава. В ведомстве указали, что с 1 сентября по данному факту специалисты проведут выездную проверку, результаты которой станут известны до 9 сентября.

ВКонтакте / ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО

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