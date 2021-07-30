Кузбассовцы обнаружили в селе курятник с необычными витражами из прошлого

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В кузбасском себе нашли курятник с уникальными витражными окнами. Фотографии необычного объекта появились в Сети.

В соцсетях опубликованы снимки из частного дома в селе Елывкаево. Материалом, где запечатлен необычный курятник, поделилась президент фонда социально-культурных инициатив "Рыба шагала" Ольга Васильева. Она пояснила, что установленные там витражные окна сохранились еще с советских времен.

– Найденный витраж является одним из самых масштабных в регионе, он был создан художником Сергеем Одинцовым в начале 80-х годов для бассейна санатория-профилактория "Сосновый бор", – сказала эксперт в беседе с "МК в Кузбассе".

Выяснилось, что местный житель перевез витраж в дом матери, тем самым сохранив его. Спустя время еще один витраж художника нашли на Ленина, 126а в Кемерове, где раньше располагалось педагогическое училище.

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