Кузбассовцы обнаружили в городе истощенную цаплю в паразитах

Пернатое обнаружили на улице жители Калтана. Обеспокоенные кузбассовцы заметили, что цапля не может взлететь, поэтому заперли ее в сарае и обратились к специалистам. На место прибыли сотрудники департамента по охране объектов животного мира, которые осмотрели птицу.

Выяснилось, что молодая серая цапля истощена и ослаблена. Крылья пернатого были целыми, однако на них наблюдалось множество паразитов, живущих на перьях и коже птиц. Цаплю решили обработать от вредителей и выкормить до наступления холодов, когда она сможет примкнуть к улетающим на юг сородичам, рассказали в пресс-службе департамента.

Сейчас птица набирает вес и проявляет активность. Специалисты отметили, что у цапли есть все шансы на успешное выздоровление.