Кузбассовцы обнаружили в детском морсе неприятный "сюрприз"

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Фото:  

Жители одного из городов Кемеровской области сообщили о странной находке внутри упаковки с морсом.

Накануне в социальных сетях появился пост от жительницы Осинников. Женщина заявила, что приобрела в одном из магазинов морс для своего ребенка, однако внутри упаковки находился не только сладкий напиток. Неприятную находку запечатлели на камеру. На фотографиях видно, что в пакете находится нечто, напоминающее крупный сгусток плесени.

‒ Купили вчера <...> детский морс и ужаснулись, что продают для детей, ‒ подписала снимки горожанка.

Пользователи отметили, что и с ними случались похожие истории.


‒ Я тоже покупала вишневый сок <...> два стакана и он кончился, стало интересно, вскрыли, а там гриб. Потом нашли дырку возле крышки. Нарушена упаковка, воздух попал и все, растет грибочек, ‒ написала одна из комментаторов.

Судя по фото, срок годности морса истекает лишь в августе 2022 года. По словам родителя, испорченный продукт ребенок попробовать не успел.

Фото: Instagram / poik42

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