Кузбассовцы обнаружили опрокинутые памятники на одном из кладбищ

Сегодня, 26 мая, в Сети появились фотографии кладбища в деревне Барановка Кемеровского района. На снимках видно, что некоторые могилы оказались повреждены. Сделавшая фото женщина рассказала, что обнаружила сломанными несколько памятников. Данная ситуация вызвала волну возмущения у комментаторов.

– "Люди совсем деградировать начали, ничего святого!", "Деграданты", "Памятник сдачи не даст. Что за моральные уроды, прости Господи!", – высказались разозленные кузбассовцы.

На данное сообщение отреагировали и правоохранители. Они выехали на место после того, как к ним обратилась женщина, нашедшая поврежденные захоронения. Полицейские установили, что опрокинутыми оказались памятники на восьми надгробиях. Сейчас ведется поиск злоумышленника. Возбуждено уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на региональное ГУ МВД.



Полицейские просят граждан, которым что-либо известно об обстоятельствах инцидента и причастных к нему лицах, сообщить об этом в дежурную часть ОМВД России по Кемеровскому муниципальному округу по телефону: 8-(3842)-28-83-66 или "02" ("102" с мобильного).

Напомним, что не так давно о подобном происшествии сообщали жители Киселевска.