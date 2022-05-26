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Кузбассовцы обнаружили опрокинутые памятники на одном из кладбищ

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Фото:  

Жительница Кемеровской области сообщила о разгроме местного кладбища. Полиция прокомментировала ситуацию.

Сегодня, 26 мая, в Сети появились фотографии кладбища в деревне Барановка Кемеровского района. На снимках видно, что некоторые могилы оказались повреждены. Сделавшая фото женщина рассказала, что обнаружила сломанными несколько памятников. Данная ситуация вызвала волну возмущения у комментаторов.

– "Люди совсем деградировать начали, ничего святого!", "Деграданты", "Памятник сдачи не даст. Что за моральные уроды, прости Господи!", – высказались разозленные кузбассовцы.

На данное сообщение отреагировали и правоохранители. Они выехали на место после того, как к ним обратилась женщина, нашедшая поврежденные захоронения. Полицейские установили, что опрокинутыми оказались памятники на восьми надгробиях. Сейчас ведется поиск злоумышленника. Возбуждено уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на региональное ГУ МВД.


Полицейские просят граждан, которым что-либо известно об обстоятельствах инцидента и причастных к нему лицах, сообщить об этом в дежурную часть ОМВД России по Кемеровскому муниципальному округу по телефону: 8-(3842)-28-83-66 или "02" ("102" с мобильного).


Напомним, что не так давно о подобном происшествии сообщали жители Киселевска.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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