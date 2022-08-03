Кузбассовцы обнаружили на вокзале одинокого ребенка с нарушениями речи

Инцидент произошел на железнодорожном вокзале в Междуреченске. Горожане заметили, что на территории находится пятилетний ребенок без присмотра. Неравнодушные кузбассовцы обратились в полицию. Прибывший на место инспектор попыталась установить личность ребенка, однако юный междуреченец практически не разговаривал. Его поместили в социально-реабилитационный детский центр.

Позднее удалось выяснить, что матерью мальчика является 45-летняя горожанка. Она заявила, что якобы оставила ребенка на время, пока отлучилась в магазин. Однако правоохранители установили, что юный кузбассовец весь день гулял по улице один.

В отношении междуреченки был составлен протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Материалы рассмотрят на комиссии ПДН.