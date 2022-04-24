Кузбассовцы обнаружили на улице мумифицированное тело человека

Сотрудники "Водоканала" в Ленинске-Кузнецком обнаружили тело человека в теплокамере на улице Зварыгина. При этом труп был мумифицирован, что затруднило определение личности скончавшегося. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
– Судя по всему, он пролежал там больше месяца, – рассказал собеседник сайта.
Кроме того, источник добавил, что сейчас тело отправлено на экспертизу. Специалистам предстоит определить причину смерти.
Фото: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112
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