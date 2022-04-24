Кузбассовцы обнаружили на улице мумифицированное тело человека

Сотрудники "Водоканала" в Ленинске-Кузнецком обнаружили тело человека в теплокамере на улице Зварыгина. При этом труп был мумифицирован, что затруднило определение личности скончавшегося. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

– Судя по всему, он пролежал там больше месяца, – рассказал собеседник сайта.

Кроме того, источник добавил, что сейчас тело отправлено на экспертизу. Специалистам предстоит определить причину смерти.