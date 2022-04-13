Кузбассовцы объяснили желание уйти в сферу IT

Кузбассовцы участвовали в исследовании, которое показало, что жители региона заинтересованы в получении профессии в сфере информационных технологий (IT). Из 1 720 опрошенных россиян, 48% хотят получить соответствующую квалификацию. Из них 5% уже переучились, намерены сделать это в течение года – 12%, а рассматривают эту возможность – 83%. При этом большинство раньше трудились в сфере финансов, маркетинга и рекламы, а также строительстве.

Треть респондентов признались, что профессия IT-специалиста привлекает их высокой зарплатой. Удаленная работа и свободный график стали решающими для 17% участников опроса, востребованность – для 15%, комфортные условия – для 11%. При этом карьерный рост заинтересовал лишь 1%, следует из данных сервиса SuperJob.

Четверть опрошенных рассчитывают получать в начале деятельности от 100 000 рублей, 33% – от 70 000 рублей, 29% – от 50 000 рублей. Кроме того, более половины респондентов посчитали, что сфера IT доступна и для гуманитариев.