Кузбассовцы незаконно срубили несколько пихт под Новый год

Жители Ленинска-Кузнецкого засняли последствия от работы "черных" лесорубов, которые, по словам местных граждан, уничтожили порядка четырех пихт, а у некоторых деревьев обрубили верхушки.
– За эти предновогодние дни только вокруг меня по соседству под корень погубили 4 пихты и и 5-й просто не поленились залезть отрубить вершину. Людьми этих нелюдей назвать сложно, – сокрушился автор поста в сообществе во "ВКонтакте".
Он предположил, что массовое уничтожение деревьев произошло из-за наступления Нового года. В связи с его празднованием многие якобы захотели украсить дом праздничным деревом, за которое не пришлось бы платить.
Фото: ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"
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