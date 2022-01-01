+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбассовцы незаконно срубили несколько пихт под Новый год

1
Фото:  

В Сети жители кузбасского города пожаловались на нашествие "черных" лесорубов: неизвестные отрезали верхушки и срубили несколько хвойных деревьев в канун праздника.

Жители Ленинска-Кузнецкого засняли последствия от работы "черных" лесорубов, которые, по словам местных граждан, уничтожили порядка четырех пихт, а у некоторых деревьев обрубили верхушки.

За эти предновогодние дни только вокруг меня по соседству под корень погубили 4 пихты и и 5-й просто не поленились залезть отрубить вершину. Людьми этих нелюдей назвать сложно, сокрушился автор поста в сообществе во "ВКонтакте".

Он предположил, что массовое уничтожение деревьев произошло из-за наступления Нового года. В связи с его празднованием многие якобы захотели украсить дом праздничным деревом, за которое не пришлось бы платить.

Фото: ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32290

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined