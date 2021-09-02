Кузбассовцы не смогли сделать ребенку тест на туберкулез из-за отсутствия препарата в больницах

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Отказ в проведении бесплатного теста на Манту ребенку в одной из кемеровских больниц возмутил местных жителей. Так, в поликлинике №1 Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова, им сообщили, что туберкулин (экстрат белков из микобактерий туберкулеза, используемых для выявления инфекции) закончился во всех государственных медучреждениях.

Из рассказа горожан следует, что сотрудники медицинского учреждения в кузбасской столице отказались провести обратившимся гражданам тестирование на Манту якобы из-за недостаточного объема доз препарата. При этом родители малыша отметили, что без теста ребенка не допустят в детский сад.


Со слов местных жителей, врачи им прямо заявили, что в последнее время возникли сложности с поставками туберкулина.

– Сказали, что сейчас нигде в больницах нету. Мы сейчас не можем бесплатно поставить Манту, отправили в частную клинику. А по городу самое дешевое – это 550 рублей. Это еще платить придется, чтобы просто ребенка в садик отправить (авт. стиль сохранен, – прим. ред.)? – передает жалобу собеседников сайт VSE42.Ru.

При этом в пресс-службе Минздрава Кузбасса давать устный комментарий по ситуации с нехваткой туберкулина в медучреждениях столицы региона отказались.

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