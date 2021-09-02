Кузбассовцы не смогли сделать ребенку тест на туберкулез из-за отсутствия препарата в больницах

Из рассказа горожан следует, что сотрудники медицинского учреждения в кузбасской столице отказались провести обратившимся гражданам тестирование на Манту якобы из-за недостаточного объема доз препарата. При этом родители малыша отметили, что без теста ребенка не допустят в детский сад.

Со слов местных жителей, врачи им прямо заявили, что в последнее время возникли сложности с поставками туберкулина.

– Сказали, что сейчас нигде в больницах нету. Мы сейчас не можем бесплатно поставить Манту, отправили в частную клинику. А по городу самое дешевое – это 550 рублей. Это еще платить придется, чтобы просто ребенка в садик отправить (авт. стиль сохранен, – прим. ред.)? – передает жалобу собеседников сайт VSE42.Ru.

При этом в пресс-службе Минздрава Кузбасса давать устный комментарий по ситуации с нехваткой туберкулина в медучреждениях столицы региона отказались.