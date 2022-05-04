Проведенный среди кемеровчан опрос показал, что в апреле 2022 года горожанам требовалось для счастья 170 000 рублей в месяц. При этом в ноябре 2021 года жители областного центра хотели получать около 166 000 рублей, а в мае прошлого года ‒ 158 000 рублей. Из этого можно сделать вывод, что финансовые "аппетиты" горожан увеличились. Новокузнечане же в апреле 2022 года высказались о своем желании зарабатывать 180 000 рублей.

После опроса жителей крупных городов России выяснилось, что больше всего для счастья требуется москвичам — около 230 000 рублей в месяц. Более скромные запросу у жителей Владивостока (205 000 рублей) и Ростова-на-Дону (200 000 рублей). Оренбуржцам для счастья требуется и вовсе 140 000 рублей, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Среднестатистическому жителю России хочется получать 190 000 в месяц. Мужчинам "для счастья" нужно на треть больше чем женщинам.