Кузбассовцы назвали размер достойной зарплаты для врачей

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Специалисты выяснили, какую заработную плату жители Кемеровской области считают приемлемой для медиков.

Согласно опросу, 44% кузбассовцев считают, что достойная зарплата для врачей ‒ 61-100 тысяч рублей. При этом 38% посчитали, что медики должны получать более 100 тысяч рублей, а еще 13% ‒ от 30 до 60 тысяч.


Большинство респондентов, 57%, сочли для младшего медперсонала справедливой зарплату в 30-60 тысяч рублей. Четверть опрошенных сделали выбор в пользу 61-100 тысяч рублей. Еще 10% посчитали, что младший медперсонал должен получать до 30 тысяч рублей и только 4% "проголосовали" за сумму выше 100 тысяч рублей.

‒ Подавляющее большинство опрошенных уверены, что труд медицинских работников сейчас не оплачивается достойно (86%), ‒ сообщили исследователи сервиса hh.ru.

Отметим, что, согласно данным Кемеровостата, среднемесячная зарплата медиков с высшим образованием в регионе составила 78 419 рублей в 2021 году. Что касается заработной платы среднего медперсонала, то она составила 39 726 рублей.

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