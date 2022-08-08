Кузбассовцы нашли мумифицированные останки мужчины в колодце

О находке сообщили в социальных сетях жители Киселевска. Горожане рассказали, что, предположительно, умерший мужчина не имел постоянного места жительства и забрался в контейнер у теплотрассы, чтобы погреться. Судя по размещенным очевидцами фотографиям, тело практически мумифицировалось.

‒ Скорее всего это бомж, похожего люди видели по зиме в городе, он ходил около ТЦ, ‒ высказались киселевчане.

В следственном комитете Кузбасса корреспонденту AVOKADO подтвердили факт обнаружения тела мужчины. Труп был найден в колодце, при этом видимых признаков насильственной смерти не наблюдалось. Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.