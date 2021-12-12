Кузбассовцы напали на мужчину в московском метро

Трое молодых людей напали на прохожего в московском метро. Они избивали мужчину руками и ногами, пока их не разняли очевидцы, сообщает ТАСС. Момент избиения попал на видео, которым заинтересовались правоохранители. Они задержали злоумышленников, которыми оказались трое молодых кузбассовцев 1998, 1996 и 1995 годов рождения.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Ведется следствие.