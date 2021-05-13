Кузбассовцы надышались пылью и примесями вредных веществ в апреле

По данным Кемеровского гидрометцентра, за апрель 2021 года больше всего грязным воздухом дышали новокузнечане. Во всех районах города, за исключением Куйбышевского, зафиксировано сильное загрязнение воздуха фтористым водородом с максимальным значением 3,3 ПДК. Однако жители Куйбышевского и вместе с ним Центрального районов надышались прошлом месяце оксидом углерода с наибольшей концентрацией в 1,2 ПДК.

В Прокопьевске горожане также месяц дышали различными примесями. Так, в Центральном районе был повышен уровень оксида углерода, достигнув максимальной отметки в 1,9 ПДК.

Грязный воздух окутал и кузбасскую столицу. Повышенные уровни содержания в атмосфере аммиака и диоксида выявлены в Заводском районе. Значения наибольший концентраций варьировались от 1 до 1,5 ПДК.

В кузбасских городах наряду с вредными примесями в воздухе оказалось много пыли. В Центральном, Кузнецком и Куйбышевском районах Новокузнецка показатели максимально составляли 1,2 ПДК. В Центральном и Рудничном районах Прокопьевска концентрация достигла 3,8 ПДК.