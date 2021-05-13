Кузбассовцы надышались пылью и примесями вредных веществ в апреле

0
Фото:  

Синоптики рассказали, чем дышали жители кузбасских городов в прошлом месяце.

По данным Кемеровского гидрометцентра, за апрель 2021 года больше всего грязным воздухом дышали новокузнечане. Во всех районах города, за исключением Куйбышевского, зафиксировано сильное загрязнение воздуха фтористым водородом с максимальным значением 3,3 ПДК. Однако жители Куйбышевского и вместе с ним Центрального районов надышались прошлом месяце оксидом углерода с наибольшей концентрацией в 1,2 ПДК.


В Прокопьевске горожане также месяц дышали различными примесями. Так, в Центральном районе был повышен уровень оксида углерода, достигнув максимальной отметки в 1,9 ПДК.


Грязный воздух окутал и кузбасскую столицу. Повышенные уровни содержания в атмосфере аммиака и диоксида выявлены в Заводском районе. Значения наибольший концентраций варьировались от 1 до 1,5 ПДК.


В кузбасских городах наряду с вредными примесями в воздухе оказалось много пыли. В Центральном, Кузнецком и Куйбышевском районах Новокузнецка показатели максимально составляли 1,2 ПДК. В Центральном и Рудничном районах Прокопьевска концентрация достигла 3,8 ПДК.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24996

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined