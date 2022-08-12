Кузбассовцы на несколько дней лишились холодной воды из-за аварии

На просторах Сети во "ВКонтакте" жители Ленинска-Кузнецкого пожаловались, что в одном из домов города на протяжении трех дней нет холодной воды.

– Людям элементарно ни пищу приготовить, ни помыться, ни в туалет сходить, – сокрушился автор публикации.

Он также добавил, что сами работники водоканала объясняют людям, что воды нет, поскольку специалисты не могут установить, а в следствии и устранить причину поломки. Что касается подвоза воды, то, со слов рассказчика, он осуществлялся поздней ночью без предварительного оповещения жильцов.