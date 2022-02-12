Кузбассовцы на дорогом авто занимались распространением марихуаны

Правоохранители получили информацию о том, что на территории Новокузнецка неизвестные распространяли марихуану бесконтактным способом. Реализация наркотика осуществлялась через теневой Интернет-магазин. Выяснилось, что в запрещенном "бизнесе" замешаны двое местных жителей 32 и 37 лет. В ходе спецоперации они были задержаны на въезде в город.

В багажнике внедорожника "Audi Q7", на котором передвигались злоумышленники, было обнаружено почти 250 пакетиков с наркотическим средством. Кроме того, часть марихуаны, общей массой более шести килограммов, была обнаружена в частном доме одного из задержанных. Выяснилось, что организатор преступной деятельности, старший новокузнечанин, выращивал коноплю и заготавливал наркотик прямо на приусадебном участке. Второй злоумышленник выступал в качестве подельника, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Сейчас незаконная онлайн-точка продажи наркотиков закрыта.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Новокузнечанам грозит до 15 лет лишения свободы.